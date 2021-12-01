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Без прямых переговоров с Россией мы не сможем остановить войну, - Зеленский

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Без прямых переговоров с Россией мы не сможем остановить войну, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Россией войну в Донбассе невозможно остановить.

Об этом Зеленский заявил во время послания в Верховную Раду, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, никто, кроме украинской армии, не защитит Украину.

"Восемь лет подряд мы боимся признаться самим себе: мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это уже признали все внешние партнеры. А некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте, а если не хотим и хотим просто ходить об этом и говорить, то давайте ничего не делать. Давайте в этом вопросе поставим точку и поймем: наше государство, как можем, давайте бороться за это. За наши территории все вместе, со всеми политиками, всеми бизнесменами", - подчеркнул Зеленский.

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Топ комментарии

  • талреп
    Тіки за одне оце бажання треба негайно копняком гнати з посади президента....ганьбище.
  • Vyacheslav Horbokon
    А воно не знає , що війна не зупиняється? Вона або закінчується капітуляцією , або перемогою , або тягнеться десятиріччями то затихаючи , то ********** знову! Іншого не дано! Дивлячись на його кроки , він капітулювати вирішив!
  • Tim Poltava 8af2d204
    Набір слів... Знову...
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