Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто только делает вид. Но никто, кроме нашей армии, нас не защитит, - Зеленский

Без украинской армии Украина не сможет остановить войну на Донбассе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны говорить правду, давайте честно - 8 лет продолжается война на Донбассе... Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость. Мы знаем, что наша армия лучшая в мире и защитит нас. И все нас поддерживают, но никто, кроме нашей армии, нас не защитит. Без нашего войска мы не сможем остановить войну", - отметил Зеленский.

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