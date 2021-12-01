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Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто только делает вид. Но никто, кроме нашей армии, нас не защитит, - Зеленский

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Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто только делает вид. Но никто, кроме нашей армии, нас не защитит, - Зеленский
Без украинской армии Украина не сможет остановить войну на Донбассе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны говорить правду, давайте честно - 8 лет продолжается война на Донбассе... Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость. Мы знаем, что наша армия лучшая в мире и защитит нас. И все нас поддерживают, но никто, кроме нашей армии, нас не защитит. Без нашего войска мы не сможем остановить войну", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Колыван Спикер
    ты же ублюдок вместе с Ермаком и предал Армию!
  • Andriy Kalnyshevsky
    а хто винуватий у війні? Знов забувся?
  • jklpqrs
    Следующим президентом станет тот, кто отправит этому поцу повестку №5, да так, чтобы поц не смог от нее отказаться
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