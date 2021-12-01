Мы запускаем программу "Українська мрія": каждый гражданин сможет получить кредит под 5%, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.
"В скором времени мы запускаем программу "Українська мрія", по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне", - заявил глава государства в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины, выступая с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ.
Президент добавил, что кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.