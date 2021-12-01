В 2022 году Украина приступит к реконструкции 48 областных больниц и 24 реабилитационных центров для ветеранов, - Зеленский

В 2022 году Украина приступит к реконструкции 48 областных многопрофильных больниц.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский.

"Мы отремонтировали 600 сельских амбулаторий и 200 приемных отделений. А уже в следующем году мы приступаем к реконструкции 48 областных многопрофильных клинических больниц и для взрослых, и для детей, а также 24 реабилитационных центров для ветеранов", - сказал он.

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