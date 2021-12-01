"ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ", - Шмыгаль

Европейский Союз должен быть готов усилить санкционное давление при очередной агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Во время рабочего визита в Брюссель глава правительства обсудил вопросы безопасности с Высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем.

По словам Шмыгаля, эта встреча является важным сигналом поддержки Европейским Союзом Украины на фоне очередного обострения Россией ситуации с безопасностью, в частности путем использования Беларуси для эскалации ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

"ЕС должен быть готов к усилению санкций, в случае очередной агрессии РФ. Наиболее эффективными являются секторальные санкции. Надеемся на принятие Европейским Советом решения об их очередном продлении", - подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что Украина рассматривает ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии РФ на ослабление Евросоюза.

"Ценим готовность ЕС помогать Украине. Координация наших действий - залог недопущения использования территорий Украины в целях дестабилизации ситуации в ЕС", - добавил Шмыгаль.

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