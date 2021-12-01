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Под куполом неадекватно весело. Чего-то напринимались с утра? – Гриценко

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Под куполом неадекватно весело. Чего-то напринимались с утра? – Гриценко
Сегодняшнее выступление президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным посланием к ВР Гриценко оценил словами: "Оторвался от Земли - и улетел в Космос".

Об этом написал в Фейсбук экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Оторвался от Земли и улетел в Космос. "Под бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации". Как-то неадекватно весело им там, под куполом, - чего-то напринимались с утра?", - написал он.

Под куполом неадекватно весело. Чего-то напринимались с утра? – Гриценко 01

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Voice of Ukraine


    @newstop_us

    ·
    24 мин



    Довгі, нестихаючі, тривалі аплодисменти

  • Ритта Рыжук
    вИСТАВА ОБДОВБАНОГО БАЛАГАНА ТРИВАЄ !!!)))
  • Алла Новосад 5b57f84f
    На що Гриценко сподівався, агітуючи за "квартал" на виборах?
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