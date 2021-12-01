Новости

Меркель и Макрон заверили, что сделают все, чтобы закон о переходном периоде не был принят, - Лавров

13 27121
Президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном поднимал вопрос об украинском законе об основах политики переходного периода, и те заверили его, что "сделают все, чтобы этот закон не был принят".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Наш президент, как я уже упомянул, и с Меркель, и с Макроном несколько раз задавал этот вопрос, они заверили, что они сделают все, чтобы этот закон не был принят", - сказал министр.

Государственная политика переходного периода – комплекс мер по противодействию вооруженной агрессии РФ, восстановлению территориальной целостности и реинтеграции оккупированных территорий.

В январе 2021 года Минреинтеграции опубликовало черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса. В июле законопроект был направлен на оценку Венецианской комиссии, а в августе зарегистрирован в Раде под номером 5844. В октябре ВК рекомендовала внести правки в законопроект.

Глава МИД РФ Лавров ранее заявил, что принятие Радой закона о переходном периоде будет означать выход Украины из минских соглашений.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    А хто така "Меркель"?!
  • Alexey Chernyavsky
    Это лошадь о Чечне?
  • Oleg Demchenko
    А яким боком Макрон і Меркель до повноважень Верховної Ради України?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости