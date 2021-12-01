Прямые переговоры с РФ для прекращения войны – это сценарий Кремля, "измена" и абсолютная капитуляция, - нардеп "ЕС" Геращенко
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.
"Это ключевая реплика этого "послания", которая означает, что нам готовят капитуляцию. Прямые переговоры – это сценарий Кремля, это "измена", это абсолютная капитуляция. Наша фракция вовсе не поддерживает возможности каких-либо прямых переговоров с Россией", - сказала она.
При этом она подчеркнула, что "ни разу за эти два года, как и в этой речи (в ежегодном послании президента в парламент и украинский народ. - Ред.), не прозвучало, кто же оккупировал Крым и Донбасс".
"Наши международные партнеры призывают нас действительно усилить и активировать "нормандский формат", где за столом переговоров будут сидеть трое против одного, и это, в частности, будут те, кто на сегодняшний день являются адвокатами Украины и вместе нарабатывают антипутинскую позицию, чтобы давить на Путина с требованием деэскалации, деоккупации Украины", - добавила парламентарий.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в среду, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту и украинскому народу о внутреннем и внешнем положении страны, заявил, что войну на Донбассе невозможно остановить без прямых переговоров с Россией.