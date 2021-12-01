Новости

Прямые переговоры с РФ для прекращения войны – это сценарий Кремля, "измена" и абсолютная капитуляция, - нардеп "ЕС" Геращенко

4 48555
Прямые переговоры с РФ для прекращения войны – это сценарий Кремля, "измена" и абсолютная капитуляция, - нардеп "ЕС" Геращенко
Депутатская фракция "Европейская Солидарность" не поддерживает позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что остановить войну на Донбассе не удастся без прямых переговоров с Россией, считая подобные заявления сценарием Кремля и абсолютной капитуляцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Это ключевая реплика этого "послания", которая означает, что нам готовят капитуляцию. Прямые переговоры – это сценарий Кремля, это "измена", это абсолютная капитуляция. Наша фракция вовсе не поддерживает возможности каких-либо прямых переговоров с Россией", - сказала она. 

При этом она подчеркнула, что "ни разу за эти два года, как и в этой речи (в ежегодном послании президента в парламент и украинский народ. - Ред.), не прозвучало, кто же оккупировал Крым и Донбасс".

Также смотрите: На время выступления Зеленского перекрывали кварталы вокруг Рады: именно так выглядит страх позорного президента перед народом, – агент НАБУ Шевченко. ФОТОрепортаж

"Наши международные партнеры призывают нас действительно усилить и активировать "нормандский формат", где за столом переговоров будут сидеть трое против одного, и это, в частности, будут те, кто на сегодняшний день являются адвокатами Украины и вместе нарабатывают антипутинскую позицию, чтобы давить на Путина с требованием деэскалации, деоккупации Украины", - добавила парламентарий.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в среду, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту и украинскому народу о внутреннем и внешнем положении страны, заявил, что войну на Донбассе невозможно остановить без прямых переговоров с Россией.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    да коллаборационист он, это уже давно понятно.
  • Андерсен a4cbf7de
    Просто нет предмета переговоров. Позиции прямо противоположные. Нет по сути ни одного пункта ( подпункта) в котором можно было бы найти ,или попытаться сделать это, хотя бы вариант который бы устроил обе стороны или о которых можно было бы договориться. Им нужна наша капитуляция с последующим постепенным поглощением( в том или ином виде), нам нужно возвращение ВСЕХ наших территорий и наша полная и неограниченная независимость от РФ ( с вступлением в НАТО и ЕС) О чем можно вести "переговоры", о воде в Крым, о транзите газа, о внедрении в Украину раковой опухоли ОРДЛО на условиях РФ, об отказе от Крыма, НАТО, ЕС, вооружения, языка, религии, образования, самостоятельной внешней и внутренней политики... Любые переговоры по сути бессмысленны. ( если не опасны).Кроме этого. Как говорил Бисмарк " Договор подписанный Россией, не стоит даже той бумаги на которой он написан"( нам ли это не знать имея Большой договор с РФ, Будапештское соглашение и договор об аренде баз и дажи минск 1,2 .. и неоднократные "перемирия"
  • siveryanin
    А ти вже готовий впасти на черево і своїми руками розсунути собі сраку.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости