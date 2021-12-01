Признание Беларусью оккупированного Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной, - Кулеба

Потенциальное признание Беларусью оккупированного полуострова Крым российским станет точкой невозврата в отношениях Украины и Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым - это не поле для компромиссов", - сказал министр.

Министр также указал на то, что, к сожалению, Украина уже считает Беларусь потенциальным источником угрозы.

"Мы уже распределили серьезные ресурсы на нашу северную границу с Беларусью. По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.

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