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Признание Беларусью оккупированного Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной, - Кулеба

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Признание Беларусью оккупированного Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной, - Кулеба
Потенциальное признание Беларусью оккупированного полуострова Крым российским станет точкой невозврата в отношениях Украины и Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым - это не поле для компромиссов", - сказал министр.

Министр также указал на то, что, к сожалению, Украина уже считает Беларусь потенциальным источником угрозы.

"Мы уже распределили серьезные ресурсы на нашу северную границу с Беларусью. По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.

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Топ комментарии

  • Абрам Иткин
    Ну и что ведь вы не признали его президентом то есть его признание Крыма российским не действительно
  • Владимир Елисеев
    увеличим закупку электроэнергии в десять раз!
  • Максим С. 3942287d
    Ну,на украинский рынок приходится примерно 10% поставок продукции белорусского машиностроения.Не только МАЗ и МТЗ-БелАЗ еще закупают)Но не настолько критичная зависимость-в Пакистан Беларусь продает больше тракторов,чем в Украину)
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