Из-за штамма "Омикрон" ЕС может ежедневно пересматривать правила въезда, - Bloomberg
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Европейский Союз намерен рекомендовать государствам-членам ежедневно пересматривать основные ограничения на поездки после штамма "Омикрон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что государства-члены должны применять скоординированный подход и готовы ввести любой необходимый контроль.
Еврокомиссия призывает национальные правительства быстро применить ревакцинацию и быстро воплотить предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата ЕС на вакцину девятью месяцами.
Издание сообщает, что в ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес должны выступить с разъяснениями на пресс-конференции.