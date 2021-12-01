Из-за штамма "Омикрон" ЕС может ежедневно пересматривать правила въезда, - Bloomberg

Европейский Союз намерен рекомендовать государствам-членам ежедневно пересматривать основные ограничения на поездки после штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что государства-члены должны применять скоординированный подход и готовы ввести любой необходимый контроль.

Еврокомиссия призывает национальные правительства быстро применить ревакцинацию и быстро воплотить предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата ЕС на вакцину девятью месяцами.

Издание сообщает, что в ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес должны выступить с разъяснениями на пресс-конференции.

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