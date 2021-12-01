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Из-за штамма "Омикрон" ЕС может ежедневно пересматривать правила въезда, - Bloomberg

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Из-за штамма "Омикрон" ЕС может ежедневно пересматривать правила въезда, - Bloomberg
Европейский Союз намерен рекомендовать государствам-членам ежедневно пересматривать основные ограничения на поездки после штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что государства-члены должны применять скоординированный подход и готовы ввести любой необходимый контроль.

Еврокомиссия призывает национальные правительства быстро применить ревакцинацию и быстро воплотить предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата ЕС на вакцину девятью месяцами.

Издание сообщает, что в ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес должны выступить с разъяснениями на пресс-конференции.

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Топ комментарии

  • Tui Yii
    Єврокомісія закликатиме національні уряди швидко застосувати ревакцинацію та швидко втілити пропозиції щодо обмеження терміну дії цифрового сертифіката ЄС на вакцину дев'ятьма місяцями. Джерело: https://censor.net/ua/n3302721

    а потом и 6тю, девятка таже шестерка только перевернутая. Изначально было задуманно полугодичной ревакцинацией, просто дабы совсем стадо не шугать запустили 12 месяцев (помните да, ведь совсем недавно это было), теперь 9 месяцев.За поребриком уче четко и ясно сказали - переболели после прививки - 6 месяцев и колоть по новой
    Я вообще уже запутался в методе подхода к самой вакцинации, такое впечатление что уколы уже ради уколов.
  • Alisa Ivanenko
    Вы не заметили, что у нас умирают сейчас только от ковид, болеют ковид. Другие болячки самоликвидируются.
  • Alexander Tsvelikh
    Собственно, все эти действия нацелены строго на одно: на убийство Западной цивилизации как таковой. Просто потому что в таких условиях ни один нормальный бизнес функционировать не может.
    Если кто-то изучал историю, то вспомнит что фашизм начинался вовсе не с концлагерей. Концлагеря - это заключительная стадия, апофеоз. Начало же фашизма - ликвидация стабильности правил и законов. Всё делается для того чтобы люди были дезориентированы; не знали и не понимали: что правильно, а что нельзя делать. Правила меняются каждый день; нет никакой определённости; нормально работать невозможно. Люди напуганы, дезориентированы, подвергаются ежедневному моральному и физическому террору, в виде тех же куриных кодов например.
    Замысел авторов плана ясен. Вопрос лишь: найдутся ли силы готовые этот план похоронить.
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