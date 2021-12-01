Песков о ситуации на границе с Украиной: Есть опасения, что могут "перевесить настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".
Песков подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ, в частности сообщениями о том, что туда вроде бы "стянуто более 120 тыс. украинских военнослужащих". Песков добавил, что все эти сообщения сопровождаются проведением разных учений.
"Именно это вызывает как раз наши опасения о том, что могут перевесить настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм", - отметил спикер президента.
Напомним, несколько дней назад генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стянула тысячи военных к границе с Украиной. При этом он заверил, что альянс готов и дальше оказывать Украине политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии.
В США даже заявили, что Россия вроде бы планирует нападение на Украину в начале 2022 года.