Песков о ситуации на границе с Украиной: Есть опасения, что могут "перевесить настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о стягивании российских войск на границу с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

Песков подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ, в частности сообщениями о том, что туда вроде бы "стянуто более 120 тыс. украинских военнослужащих". Песков добавил, что все эти сообщения сопровождаются проведением разных учений.

"Именно это вызывает как раз наши опасения о том, что могут перевесить настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм", - отметил спикер президента.

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Напомним, несколько дней назад генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стянула тысячи военных к границе с Украиной. При этом он заверил, что альянс готов и дальше оказывать Украине политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии.

В США даже заявили, что Россия вроде бы планирует нападение на Украину в начале 2022 года.