Профсоюз "Приватбанка" призывал уволить председателя правления за нарушение трудового законодательства

Профсоюз "Приватбанка" сообщил о предъявлении требования наблюдательному совету об увольнении Герхарда Беша - председателя правления "Приватбанка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо профсоюза, опубликованное в Telegram-канале.

Как утверждается в документе, Герхард Бьош как руководитель финансового учреждения не предоставил возможности сотруднику банка, признавшей в судебном порядке свое увольнение незаконным, работать как другим сотрудникам удаленно.

Кроме того, после восстановления в должности руководство банка не предоставило ей возможность полноценно исполнять свои служебные обязанности.

Позже ей также отказали в возможности дистанционной работы и отпуске по уходу за ребенком.

"После выявления в детском дошкольном учреждении COVID сотрудница банка вынуждена была ходить на работу с малолетним ребенком 2015 г.р., поскольку ей отказали в возможности работать из дома. Также после появления первых симптомов COVID у ребенка председатель правления "Приватбанка" Герхард Бьош не предоставил предусмотренный законодательством отпуск по уходу за ребенком", - отмечается в документе.

Профсоюз "Приватбанка" утверждает, что подобные действия являются психологическим давлением и местью за выигранный судебный спор, который обязал банк восстановить ее в должности.

Напомним, в августе ПриватБанк через газету "Голос Украины" вручил иск своим бывшим владельцам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и их юристу Вячеславу Карташеву. Иск касается мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего, по меньшей мере 600 млн долларов были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в израильском банке "Дисконт".