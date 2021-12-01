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Путин требует от НАТО юридических гарантий нерасширения "на восток"

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Путин требует от НАТО юридических гарантий нерасширения "на восток"
Россия предлагает начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, с таким заявлением выступил Владимир Путин на церемонии вручения доверительных грамот в Кремле.

По его словам, Россия намерена добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" и в переговорах с США и их союзниками будет "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток".

Российский президент подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.

"Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток", - отметил Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот. Президент подчеркнул, что "законные российские озабоченности в сфере безопасности" были проигнорированы и игнорируются до сих пор.

По словам Путина, напряженность на западных границах России растет, "достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса". В ответ, заявил президент, российская сторона принимает адекватные военно-технические меры.

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"Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом - с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, - как минимум безответственно", - считает он.

Напомним, 30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран-членов Североатлантического альянса обсудили возможные экономические санкции и политические меры против России в случае "агрессии на Украине". По его словам, участники саммита обсудили ситуацию на российско-украинской границе и дали четко понять, что "агрессивные действия не пройдут бесследно". Столтенберг призвал Россию "проявить прозрачность и прекратить эскалацию".

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Топ комментарии

  • Andrey Petrenko 3400bfc9
    Может он вспомнит о юридических гарантиях Будапештского меморандума? Надо подписать такой же и спокойно его нарушить при этом использовать слова мордора.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Нехай підпишуть з ним меморандум.
  • Artem Oskorbin
    От России были гарантии по Будапештскому меморандуму. Подтерли гарантиями одно место в 2014 году. А тут требуют теперь от других. «Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе» .Отто фон Бисмарк
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