Сегодня в 19:00 на Майдане Незалежности стартует вече "Захисти Україну - зупини переворот"

Сегодня, 1 декабря, в 19:00 на Майдане Незалежности в Киеве стартует вече "Захисти Україну - зупини переворот".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу мероприятия.

"Россия готовит новое наступление, а Зеленский дальше ищет мир в глазах Путина. Следствие должно заниматься Ермаком, но преследуют Бурбу и Бутусова... Репрессии против защитников Украины продолжаются. Конституция растоптана", - отмечают организаторы вече.

"Государственные институты разрушают: парализована деятельность Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Конституционного суда, однако ОАСК имени Вовка процветает. Власть имитирует борьбу с олигархами, однако Коломойский только богатеет и усиливает свое влияние... Парламент превращен в департамент Офиса Президента".

Организаторы вече акцентируют внимание на том, что вместо того, чтобы спасать страну и консолидировать нацию для борьбы с внутренними и внешними угрозами, власть провоцирует гражданское общество на конфликт. Для этого она хочет лишить граждан права мирного протеста. Теперь все, кто имеет другое мнение, чем Банковая, - "мятежники и путчисты".

Читайте также: Арахамия об анонсированном Зеленским госперевороте: нас всех ждут интересные новости

"Вот так и происходит реальный государственный переворот, свержение конституционного строя и узурпация власти. Его организаторы находятся на Банковой, в Офисе Президента Украины. Преимущественно вор как раз громче кричит "Держите вора!" - сказано в сообщении.

"Теперь у тебя хотят забрать самое ценное – Волю. Личную и национальную. Забрать у тебя право быть свободным человеком в свободном государстве. Это – цель их переворота. 1 декабря Ты, как гражданин Украины, должен взять ответственность за государство на себя, чтобы защитить свои права, свободы и Конституцию. Это мирная, законная акция. Мы отдаем себе отчет в рисках и призываем всех быть ответственными", - отмечают организаторы.

"Мы работаем над общим планом действий и разными вариантами развертывания протеста. Вече - только начало. Все остальное зависит от количества активных граждан, решительности оппозиционных сил и поведения власти. Одевайтесь тепло", - резюмировали они.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За подготовкой госпереворота в Украине стоит Россия, - Шмыгаль