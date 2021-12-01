36% украинцев считают деолиграхизацию Зеленского популистским шагом, 20,7% - попыткой взять под контроль телеканалы, - опрос КМИС

36% украинцев считают намерения Владимира Зеленского популистским шагом, 20,7% – попыткой взять под контроль телеканалы, 17,5% – попыткой президента и его окружения самим стать олигархами, по 18% – шагом, который позволит стать Украине успешной, и искренним стремлением к справедливости.

Таковы результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Респонденты прежде всего воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг (так думают 36%)", - говорится в исследовании.

"Также 20,7% считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы", - добавили авторы исследования.

"17,5% воспринимают это как попытку В.Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами", - свидетельствуют результаты опроса.

Читайте также: За последний месяц доля тех, кто считает, что дела в стране движутся в неправильном направлении, выросла с 61,7% до 65,9%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"По около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украиной успешной, и это искреннее стремление к справедливости", - отметили авторы исследования.

В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.