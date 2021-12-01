Новости

36% украинцев считают деолиграхизацию Зеленского популистским шагом, 20,7% - попыткой взять под контроль телеканалы, - опрос КМИС

1 86228
36% украинцев считают деолиграхизацию Зеленского популистским шагом, 20,7% - попыткой взять под контроль телеканалы, - опрос КМИС
36% украинцев считают намерения Владимира Зеленского популистским шагом, 20,7% – попыткой взять под контроль телеканалы, 17,5% – попыткой президента и его окружения самим стать олигархами, по 18% – шагом, который позволит стать Украине успешной, и искренним стремлением к справедливости.

Таковы результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Респонденты прежде всего воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг (так думают 36%)", - говорится в исследовании.

"Также 20,7% считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы", - добавили авторы исследования.

"17,5% воспринимают это как попытку В.Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами", - свидетельствуют результаты опроса.

Читайте также: За последний месяц доля тех, кто считает, что дела в стране движутся в неправильном направлении, выросла с 61,7% до 65,9%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"По около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украиной успешной, и это искреннее стремление к справедливости", - отметили авторы исследования.

36% украинцев считают деолиграхизацию Зеленского популистским шагом, 20,7% - попыткой взять под контроль телеканалы, - опрос КМИС 01

В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Не понимаю, как можно сидеть на конвертах от олигархов, выполнять все их хотелки, но при этом быть ярым борцом с ними. Ну в квартале это можно было , но здесь ...... Бред зеленый да и только.
  • Bogdan_
    повторение истории

  • Alexey Chernyavsky
    Не люди , но не верю, что у нас 36% таких упоротых дебилов.Ибо как можно быть вассалом Бени, списать газовый долг Фирташу и Ахметке, простить штраф 4,5 ярда Кауфману, отдать весь энергоресурс страны Бени, но при этом как придурки одеть майку против олигархов. Презервативы лучше себе на член оденьте. чтобы больше такие идиоты не рождались.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости