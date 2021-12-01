65,9% украинцев негативно относятся к введению электронного голосования, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Наибольшая доля относящихся негативно к введению дистанционного голосования через интернет среди граждан в возрасте от 60 лет - 76,8%, меньше всего - среди граждан в возрасте 18-29 лет - 54,5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство респондентов (65,9%) негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через интернет, положительно - 29%. Хотя среди всех возрастных категорий преобладает негативное отношение, но чем младше респонденты, тем лучше отношение к дистанционному голосованию через интернет", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 36% украинцев считают деолиграхизацию Зеленского популистским шагом, 20,7% - попыткой взять под контроль телеканалы, - опрос КМИС

В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.