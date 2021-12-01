Спустя 3 месяца после подписания совместного заявления с Байденом Зеленский так и не разблокировал конкурс на назначение главы САП, - Бутусов
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, беспрецедентно, что в текст совместной декларации президент США вписал тогда пункт о "немедленном разблокировании конкурса" в украинский государственный орган. Но еще более беспрецедентно, что пункт о немедленной разблокировке конкурса президент Украины не выполняет.
"Прошло 15 месяцев с момента увольнения главы САП Назара Холодницкого, и до сих пор антикоррупционная прокуратура не имеет полноценного руководства, проведение конкурса планомерно срывает Офис Президента. Это срывает нормальную работу Национального антикоррупционного бюро. Но даже невыполнение обязательств перед Байденом не пугает Зеленского", - отмечает Бутусов.
Журналист напоминает, что прошло 23 месяца с момента увольнения главы Государственного бюро расследований Трубы - и до сих пор не назначен новый руководитель. А исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев выполняет любые заказы Офиса Президента.
"Такое ручное правосудие создано Зеленским для того, чтобы карать кого вздумается, и спасать от ответственности свое окружение. И об этом президент ничего не сказал в Верховной Раде", - резюмировал Бутусов.