Спустя 3 месяца после подписания совместного заявления с Байденом Зеленский так и не разблокировал конкурс на назначение главы САП, - Бутусов

Сегодня исполнилось три месяца с момента подписания совместной декларации президента США Д.Байдена и президента Украины В.Зеленского о немедленном разблокировании конкурса по избранию Специального антикоррупционного прокурора.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, беспрецедентно, что в текст совместной декларации президент США вписал тогда пункт о "немедленном разблокировании конкурса" в украинский государственный орган. Но еще более беспрецедентно, что пункт о немедленной разблокировке конкурса президент Украины не выполняет.

"Прошло 15 месяцев с момента увольнения главы САП Назара Холодницкого, и до сих пор антикоррупционная прокуратура не имеет полноценного руководства, проведение конкурса планомерно срывает Офис Президента. Это срывает нормальную работу Национального антикоррупционного бюро. Но даже невыполнение обязательств перед Байденом не пугает Зеленского", - отмечает Бутусов.

Журналист напоминает, что прошло 23 месяца с момента увольнения главы Государственного бюро расследований Трубы - и до сих пор не назначен новый руководитель. А исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев выполняет любые заказы Офиса Президента.

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"Такое ручное правосудие создано Зеленским для того, чтобы карать кого вздумается, и спасать от ответственности свое окружение. И об этом президент ничего не сказал в Верховной Раде", - резюмировал Бутусов.