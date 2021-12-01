Пока судебной реформой занимается подозреваемый в коррупции Татаров, особых достижений не будет ни сейчас, ни потом, - Жернаков

Проведение судебной реформы в руках президента Зеленского. Уже прошло достаточно времени для того, чтобы и принять соответствующие решения, и чтобы достижения были.

Об этом в Facebook заявил координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"В сегодняшнем выступлении в Верховной Раде Президент сказал, что в судебной реформе гордиться пока нечем. Но пообещал при этом, что "доведет дело до конца". Что ж, о "пока нечем гордиться" - это вполне адекватная и трезвая оценка. Так как внедрение принятых в июле очень амбициозных законопроектов о реформе ВККС и ВРП идет, но очень мало. И результатов действительно пока нет", - отметил он.

Жернаков напомнил, что восьмой месяц в Раде лежит президентский "неотложный" законопроект о ликвидации ОАСК.

"Но там хотя бы законопроект есть. А вот с КСУ - вообще беда. Четырнадцатый месяц уже продолжается конституционный кризис. Год уже как получены выводы Венецианской комиссии, которые советуют ввести конкурс на должности судей КСУ. Почти год как то же повторили страны G7. Вместо реформы у нас – продолжение практик политических назначений, законопроекты ни о чем, а также чудом спасенная легитимность КСУ от "гениального" плана ОП назначить на 2 места 4 судей", - добавил юрист.

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"Самое интересное, что это все в руках Президента. И, кажется, уже прошло достаточно времени для того, чтобы и принять соответствующие решения, и чтобы достижения были. Только вот судебной реформой в ОП, по словам Зеленского, занимается Татаров. И пока ею занимается подозреваемый в коррупции на десятки миллионов адвокат и соратник Портнова, рассказывавший, что майдановцы друг другу стреляли в затылки, боюсь, особых достижений в реализации реформы не будет ни сейчас, ни потом", - подытожил Жернаков.

Напомним, 1 декабря президент Зеленский, комментируя судебную реформу в Украине, заявил, что "гордиться пока нечем".