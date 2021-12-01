51,6% украинцев считают, что в случае вторжения России Зеленский не будет эффективным Верховным главнокомандующим, – опрос КМИС. ІНФОГРАФІКА

Введение в Украине военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы не поддерживают 58,1% граждан, 32,8% - поддерживают.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Среди респондентов больше тех, кто считает, что в случае вторжения России В.Зеленский не способен будет эффективно сработать как Верховный главнокомандующий - так считают 51,6% респондентов против 35,9%, которые считают, что он способен эффективно сработать", - говорится в исследовании.

"При этом за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступают 32,8% респондентов, не поддерживают это - 58,1%", - добавили авторы исследования.

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В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.