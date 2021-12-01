Главы МИД стран НАТО предупреждают, что любая агрессия будет дорого стоить России, - Столтенберг
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы обсудили продолжающиеся агрессивные и дестабилизирующие действия со стороны России в отношении ее соседей. Министры четко заявили: любая агрессия в будущем будет стоить России высокой цены, а также серьезных политических и экономических последствий", - заявил он по итогам встречи глав МИД стран НАТО, в которой также приняли участие представители Грузии и Украины.
Генсек НАТО отметил необходимость "проявлять бдительность и избегать эскалации".
В то же время, Столтенберг отметил, что альянс не вводит санкции против стран, однако "может быть платформой, на которой союзники смогут обсуждать экономические санкции, другие меры".
Во встрече глав МИД стран НАТО также приняли участие представители Грузии и Украины.