Главы МИД стран НАТО предупреждают, что любая агрессия будет дорого стоить России, - Столтенберг

Главы министерств иностранных дел стран НАТО на встрече в Риге в среду пришли к мнению, что Россия должна заплатить за возможные агрессивные действия в отношении соседей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсудили продолжающиеся агрессивные и дестабилизирующие действия со стороны России в отношении ее соседей. Министры четко заявили: любая агрессия в будущем будет стоить России высокой цены, а также серьезных политических и экономических последствий", - заявил он по итогам встречи глав МИД стран НАТО, в которой также приняли участие представители Грузии и Украины.

Генсек НАТО отметил необходимость "проявлять бдительность и избегать эскалации".

В то же время, Столтенберг отметил, что альянс не вводит санкции против стран, однако "может быть платформой, на которой союзники смогут обсуждать экономические санкции, другие меры".

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Во встрече глав МИД стран НАТО также приняли участие представители Грузии и Украины.