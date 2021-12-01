В случае российского вторжения в Украину США введут жесткие ограничительные меры, от которых раньше отказывались, - Блинкен

США будут готовы принять против РФ экономические ограничительные меры, от введения которых в прошлом отказывались. Это произойдет в том случае, если РФ решится на вторжение в Украину.

Об этом заявил в среду глава Госдепа США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - сказал он на пресс-конференции в Риге.

Говоря о ситуации на границе РФ с Украиной, Блинкен отметил, что США "должны быть готовы к любому развитию событий".

При этом он подчеркнул, что будет лучше, если Москва и Киев урегулируют разногласия, используя минские договоренности.

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