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В случае российского вторжения в Украину США введут жесткие ограничительные меры, от которых раньше отказывались, - Блинкен

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В случае российского вторжения в Украину США введут жесткие ограничительные меры, от которых раньше отказывались, - Блинкен
США будут готовы принять против РФ экономические ограничительные меры, от введения которых в прошлом отказывались. Это произойдет в том случае, если РФ решится на вторжение в Украину.

Об этом заявил в среду глава Госдепа США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - сказал он на пресс-конференции в Риге.

Говоря о ситуации на границе РФ с Украиной, Блинкен отметил, что США "должны быть готовы к любому развитию событий".

При этом он подчеркнул, что будет лучше, если Москва и Киев урегулируют разногласия, используя минские договоренности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подготовила планы агрессивных действий против Украины, - Блинкен

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Топ комментарии

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    7,5 лет как вторглись.
    Даже, сраному Аэрофлоту ничего не можете сделать. Как летал в оккупированный Крым, так и летает, при этом преспокойно летая в Америки, Европы.....
  • Rulya Kosh
    Ви,друзі мериканці, дочекались щоб пуйло розробив свою систему замість Свіфту, а зараз палкою махаєте? Ваші методи»спримування» з самого початку були фікцією, димовою завісою. Імітацією допомоги.Вам вигідні конфлікти. Ваші срані Джевеліни пук у калюжу.
  • Лысый коротышка
    Пізно. Рашка за 8 років досить суттєво підготувалася до ізоляції - рубільник інтернету, заміна Віза та Мастеркард. Гірше всього там буде середньому класу від тих санкцій - але це традиційно "внутрішній ворог" і його не шкода. А рядові кацапи, як жили у гівні - гірше не стане особливо. Як і верхівці не стане гірше. Ну не зможуть в США поїхати. А Європа не думаю, що відмовиться від газу та заборонятиме купувати у себе нерухомість.
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