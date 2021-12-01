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США призовут Россию отвести войска от Украины, - Блинкен

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США призовут Россию отвести войска от Украины, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время встречи 2 декабря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призовет увести российские войска от границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"России нужно отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра", - отметил Блинкен.

Блинкен напомнил, что эти призывы звучали во время контактов США с РФ и на других уровнях.

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Топ комментарии

  • Beer Bear
    Шо! Вот так прямо и закличуть! Мощно!
  • Где-то там cc76281d
    Мені одному здається, що росії *****?
  • Владимир Иванец
    Призывать кацапа к миру все равно, что кричать в колодец. Вроде громко, а толку - ноль. Пока кацап не отгребет, пока на расее не завоют мамаши и осиротевшие личинки, а голодный похмельный "пралитарьят" не вытащит за яйца плешивую моль на Красную площадь, делов не будет.
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