США призовут Россию отвести войска от Украины, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время встречи 2 декабря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призовет увести российские войска от границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"России нужно отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра", - отметил Блинкен.

Блинкен напомнил, что эти призывы звучали во время контактов США с РФ и на других уровнях.

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