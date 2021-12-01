В результате дистанционного минирования окрестностей Марьинки войсками РФ ранено гражданское лицо, с начала суток оккупанты дважды открывали огонь, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды открывали огонь. Ранение получило гражданское лицо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.