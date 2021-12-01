"До 2023 года новый ноутбук будет у каждого учителя Украины", - Зеленский

В этом году ноутбуками обеспечили более 60 тысяч учителей.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время послания Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Независимая страна – разумная страна. Образованная. А потому – сильная страна не может быть со слабым образованием", - отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что введены новые государственные, президентские премии: 100 тысяч гривен – победителям международных ученических олимпиад по математике, физике, информатике и химии.

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"В этом году впервые мы предоставляем премии не только ученикам, но и учителям, которые этих чемпионов подготовили. 10 тысяч гривен ежемесячно получают выпускники с наивысшим баллом ВНО. 250 учеников. 10 лучших из каждого региона Украины. А для нас каждый регион Украины – лучший", – рассказал президент.

"В этом году мы повысили стипендии студентам до прожиточного минимума. При этом количество стипендиатов уменьшать не будем. Это очень важно. В этом году мы снабдили ноутбуками более 60 тысяч учителей, а к 2023 году новый ноутбук будет у каждого учителя нашего государства", - подчеркнул глава государства.