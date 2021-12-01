Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на закупку оборудования для военных на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Прошу помочь воинам на фронт. Самое важное, это квадрокоптеры, планшеты, батареи и запчасти. То, что нужно всегда, у меня сейчас 4 заказа на квадрокоптер для разведывательных батальонов. Прошу помочь с покупкой, один стоит 55 тыс., планшет 14 тыс.", комплект батарей 8 тыс., запчасти цены разные", - написала Юсупова.







Юсупова также собирает средства на лечение ветеранов и раненых военнослужащих: "Своими усилиями закрываю покупку лекарств и средств на лечение ветеранов. Вчера перечислила онкобольному воину 5 тыс. и другому 7700 грн, сегодня колясочнику 2800 грн, и так постоянно. Отправляем посылки на фронт, посещаем раненых в госпиталях".

В ноябре волонтер приобрела два квадрокоптера и 4 планшета и лекарства. С отчетами за перечисленные средства можно ознакомиться на ее странице в фейсбуке.

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