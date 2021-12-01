Новости

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт. ФОТО

2 55523
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на закупку оборудования для военных на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 01

"Прошу помочь воинам на фронт. Самое важное, это квадрокоптеры, планшеты, батареи и запчасти. То, что нужно всегда, у меня сейчас 4 заказа на квадрокоптер для разведывательных батальонов. Прошу помочь с покупкой, один стоит 55 тыс., планшет 14 тыс.", комплект батарей 8 тыс., запчасти цены разные", - написала Юсупова.

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 02
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 03
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 04

Юсупова также собирает средства на лечение ветеранов и раненых военнослужащих: "Своими усилиями закрываю покупку лекарств и средств на лечение ветеранов. Вчера перечислила онкобольному воину 5 тыс. и другому 7700 грн, сегодня колясочнику 2800 грн, и так постоянно. Отправляем посылки на фронт, посещаем раненых в госпиталях".

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 05

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 06

В ноябре волонтер приобрела два квадрокоптера и 4 планшета и лекарства. С отчетами за перечисленные средства можно ознакомиться на ее странице в фейсбуке.

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 07

Читайте также: Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой. ФОТОрепортаж

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 08
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 09
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 10

Карты для помощи 4441111447002464 или 5375411500427369 Монобанк

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Волонтерам респект але й надалі є питання- нахрєн Україні таке міноборони?...
  • Кайсак
    1000гр.
  • Roman Rjevskiy
    а где сотни паркетных генералов харчоваться будут ? а у их семьи,жёны с домработицами ,дачи ,бани с молодыми любовницами ,знаешь как они тянут на молочишко ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости