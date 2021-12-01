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"Кроты слепы - народ нет", "Украина измены не терпит", - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости. ФОТО

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В центре Киева на Майдане Независимости проходит акция "Защити Украину – останови переворот!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 01

У стелы на Майдане установлена ​​сцена, на которой будут проходить выступления. Предварительно анонсировалось, что состоятся акции "Движения Сопротивления Капитуляции", партии "Демократический топор", Национального корпуса и других организаций.

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 02
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 03
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 04
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 05

В руках у людей флаги Украины, флаги партий и организаций ("Национальный корпус", "Общее дело", "Демократический топор"), а также плакаты с надписями: "Украина измены не терпит", "Кроты слепы - народ нет" и прочие.

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 06

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Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 07Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 08

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 09
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 10
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 11

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 12
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 13
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 14

Улица Крещатик перекрыта от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади. Здесь же находятся правоохранители и находятся два десятка автобусов Национальной полиции и Национальной гвардии.

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 15
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 16

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Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 17Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 18
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 19

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 20

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 21


Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 22

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Чмошники зеленые, выйдите к народу, расскаж о героических подвигах вашей вшивой коалиции, о которых т пел гарант. Вы ж слуги народы. Или очко играет, эй, где вы ?
  • Чайка Київ
  • Maxim Ak-Murza
    Смерть ворогам!
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