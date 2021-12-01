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Россия начала военные учения на полигонах Южного военного округа, граничащего с Украиной

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Россия начала военные учения на полигонах Южного военного округа, граничащего с Украиной
10 тысяч военнослужащих армии РФ начали обучение на полигонах граничащего с Украиной Южного военного округа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

"Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов. В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ПВО", - заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что боевое согласование подразделений организовано более чем на 30 общевойсковых полигонах.

Для размещения личного состава развернуты полевые лагеря на базе основных полигонов армии РФ в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Северной Осетии, Ингушетии, Ставрополье и оккупированном Крыму (полигон Опук).

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Топ комментарии

  • Григорий Слободянок
    Десантники на полигоне в Беларуси уже открыли счет. Давайте, давайте, чем больше, тем лучше. Любит Плешивый цацкаться с оловянными солдатиками, а что они при этом гробятся, ему плевать. Нам тем более.
  • Jimmy Hill
    Кацапам нужно туда на учения сбросить мнОГО водки с дронов - они перестреляют самих себя.
  • Палєо Мустьє
    Якось забагато співпадінь.
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