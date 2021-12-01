Столтенберг – Путину: Москва не будет решать судьбу Украины

Россия не имеет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО. Когда это произойдет, может решать только Украина и страны-члены Альянса.

Об этом по итогам министерской встречи НАТО в Риге заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАТО.

"Только Украина и 30 стран-членов должны решать, когда Украина будет готова вступить в Альянс. Россия не имеет права вето в этом вопросе и не имеет права контролировать своих соседей", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО помогает странам на пути к членству в Альянсе, поддерживая их реформы и помогая создавать институты обороны и безопасности.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет "юридических гарантий" того, что Украина не войдет в Североатлантический альянс и призвал руководство НАТО начать "предметные переговоры".