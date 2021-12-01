Независимый медийный совет осуждает давление на Бутусова. ЗАЯВЛЕНИЕ

Независимый медийный совет осуждает давление органов власти на Юрия Бутусова и отмечает саморегулирование как адекватную альтернативу разрешению противоречивых ситуаций в медиа-секторе.

Об этом говорится в заявлении Независимого медийного совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст заявления.

28 ноября Государственное бюро расследований обнародовало сообщение о "проверке законности действий" главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова. Хотя указанное сообщение довольно быстро было дезавуировано самим бюро, Независимый медийный совет обращает внимание на следующее.

Сами по себе обстоятельства создания обнародованного Бутусовым видео могут быть проверены правоохранительными органами. С другой стороны, в журналистской среде сейчас ведется дискуссия по поводу этичности таких действий главреда "Цензор.НЕТ". Однако форма и содержание упомянутого сообщения ГБР противоречат как законодательству, так и практике правоохранительных органов по информированию общественности о своей работе. Ведь оно содержит признаки нарушения презумпции невиновности и норм Гражданского кодекса использования имени лица (ст. 296). Кроме того, упомянутая в сообщении статья 437 УК Украины ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны") может относиться только к лицам, которые юридически или фактически могут влиять на военные формирования или военизированные структуры, что очевидно не касается этой ситуации.

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Учитывая, что такое сообщение ГБР появилось вскоре после словесного конфликта Юрия Бутусова с президентом Украины в прошлую пятницу, эти действия бюро могут посеять сомнения в его политической независимости и профессионализме.

Со своей стороны Независимый медийный совет заявляет о целесообразности использования существующих инициатив саморегулирования в медийном пространстве для разрешения этой и подобных спорных ситуаций. Медийное саморегулирование способно самостоятельно отреагировать на суть проблемной ситуации без создания неправомерного давления со стороны государства и избегая излишней политизации. Органы журналистского саморегулирования и экспертизы призваны рассматривать неоднозначные действия журналистов и руководителей медиа, которые могут повлиять на читателей или аудиторию.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".