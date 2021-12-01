В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси попали "Белавиа", "Гродно Азот" и "Беларусьнефть", - Bloomberg

По данным агентства Bloomberg в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси из-за миграционного кризиса попал авиаперевозчик "Белавиа", предприятия "Гродно Азот" и "Беларусьнефть", а также сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Рініше Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель говорив, що у зв'язку з міграційною кризою на кордоні з Євросоюзом у п'ятий пакет санкцій ЄС потраплять авіакомпанії та турагентства Білорусі.

По словам одного из собеседников агентства, в списке санкций также фигурируют белорусские пограничники и судьи.



Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил в среду, что послы Европейского союза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси, которые вступят в силу 2 декабря.

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Всего под действие ограничений попадут 17 человек и 11 организаций. Информация о новых санкциях будет опубликована в Официальном журнале ЕС 2 декабря. В тот же день санкции вступят в силу.



По словам Йозвяка, ЕС уже начал работу над шестым пакетом санкций, который может быть готов в январе – феврале 2022 года, но пока рано говорить о его содержании.



Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что в связи с миграционным кризисом на границе с Евросоюзом под пятый пакет санкций ЕС попадут авиакомпании и турагентства Беларуси.