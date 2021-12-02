Многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина, - Нуланд

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд призвала работать ради создания справедливой демократической Украины.

Об этом она заявила в выступлении в рамках Киевского форума безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Нуланд предупредил Россию, что Вашингтон может ввести против Москвы беспрецедентные санкции.

По ее словам, все члены НАТО солидарны сегодня с Украиной в поддержке ее независимости.

"Мы также решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги, направленные на внутреннюю дестабилизацию Украины или использующие свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими шагами и санкциями, которых еще не было в прошлом", - подчеркнула Нуланд.

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Она призвала украинцев "не попадать в ловушку провокаций" Москвы, но работать ради создания справедливой, демократической Украины.

"Ведь многие россияне хотели бы жить в такой стране, как у вас", — подытожила замгоссекретаря.