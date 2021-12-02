Украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку

Гражданин Украины, крымчанин Иван Яцкин, незаконно приговоренный российскими оккупационными властями к 11 годам лишения свободы, объявил голодовку.

Об этом сообщил в Фейсбуке его адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский политзаключенный Иван Яцкин все еще на этапе. Из Краснодарского края его перевезли в печально известную пытками заключенных Саратовскую область. Конкретно в СИЗО-1 Саратова. На этапе в отношении него систематически производят провокации. За то, что Иван Яцкин не позволил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины со стороны сотрудников ФСИН, он был подвергнут притеснениям", - написал Полозов.

По информации адвоката, у Яцкина отобрали все лекарства, также при обыске порвали единственную сумку для хранения личных вещей. Кроме того, украинцу запретили пользоваться ларьком и покупать воду, а вода в камере не пригодна для потребления.

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"Полностью игнорируется его состояние здоровья и заявления об оказании медпомощи. По последним сведениям от него (связи практически нет) Иван Яцкин объявил голодовку. С учетом его состояния здоровья, это может быть очень опасно. Но как он просил передать, другого выхода он не видит", - сообщил Полозов.

В свою очередь уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что Яцкин страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить гражданину Украины Ивану Яцкину надлежащие условия содержания в соответствии с международными стандартами", - написала Денисова в Facebook.

Иван Яцкин был задержан в октябре 2019 года в Симферополе. 21 мая 2021 года в т.н. "Верховном суде Крыма" объявили приговор по ст.275 УК РФ "государственная измена", приговорив крымчанина к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.

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В начале ноября Ивана Яцкина этапировали из оккупированного Крыма для отбывания наказания по приговору оккупационного "Верховного суда Крыма" в Кемеровскую область.