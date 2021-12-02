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Венедиктова о расследовании подготовки переворота: Два дня для следствия - это мало

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Венедиктова о расследовании подготовки переворота: Два дня для следствия - это мало
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила отсутствие спешки в расследовании подготовки госпереворота.

Об этом она сказала журналистам в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что я могу сказать через два дня после начала расследования? Лучше все-таки дождаться официального комментария от СБУ. Потому что мы видим, что и сегодня у нас на улицах не так спокойно, поэтому будем смотреть, чтобы мы не ухудшали ситуация, не разглашали какую-то информацию. Два дня для начала следствия это мало", - объяснила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что информация о возможном госперевороте прозвучала 26 ноября, а уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 28 ноября.

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"Почему у нас такие вещи, связанные с таймингом? Поскольку история... так или иначе связана с информацией разведорганов, СБУ, которая вносила ее в ЕРДР, проверяла информацию, анализировала, и уже непосредственно следствие начало свою работу", – сказала Венедиктова.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение олигарха Рината Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Президент также объявил, что "переворот" якобы запланирован на 1-2 декабря. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.

29 ноября Служба безопасности Украины открыла производство по факту подготовки государственного переворота.

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  • Юрій Яцуляк
    Дійсно... Особливо - якщо єдиною підставою і доказом для слідства є лише заява одного не зовсім адекватного персонажа із манією величі.
  • Maxim Ak-Murza
    Kak tak? Ну не мог жеж Наивеличайший сбрехать....Он жеж сказал - переворот сегодня! Панове, признавайтесь - шо у кого сегодня перевернулось? Ну шо-то ж должно перевернуться сегодня, ну не мог жеж Наивеличайший сбрехать...
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Тобто Гундосик знову розпатякав таємницю слідства? Так би усіх путчистів сьогодні пов'язали. Заберіть в дитини мікрофон
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