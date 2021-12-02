Акция протеста на Майдане прошла без нарушений правопорядка, - полиция
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В полиции отчитались об обеспечении правопорядка во время акции протеста в Киеве.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции столицы, передает Цензор.НЕТ.
"Мероприятия прошли без нарушений. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - говорится в сообщении.
Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в частности полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.
"Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время планируемых акций", - отметили в пресс-службе ведомства.