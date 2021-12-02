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Акция протеста на Майдане прошла без нарушений правопорядка, - полиция

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В полиции отчитались об обеспечении правопорядка во время акции протеста в Киеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции столицы, передает Цензор.НЕТ.

"Мероприятия прошли без нарушений. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - говорится в сообщении.

Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в частности полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.

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"Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время планируемых акций", - отметили в пресс-службе ведомства.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Поліція не провокувала - то і порушень не було.
  • акаб акабіч
    обосратушки у клоуна.
  • акаб акабіч
    элементарно. от тебя несет мочой, а ты же у его органа прописался.

    что, мелкий фюрер опять соврал, дуня? не стыдно?
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