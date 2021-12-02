Акция протеста на Майдане прошла без нарушений правопорядка, - полиция

В полиции отчитались об обеспечении правопорядка во время акции протеста в Киеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции столицы, передает Цензор.НЕТ.

"Мероприятия прошли без нарушений. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - говорится в сообщении.

Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в частности полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники акции "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" выдвинули требование отставки власти и двинулись на Банковую. ФОТОрепортаж

"Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время планируемых акций", - отметили в пресс-службе ведомства.