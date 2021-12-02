Зеленский назначил на должности 28 судей, в том числе двух судей Майдана Ключника и Зарубу (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении на вакантные должности 28 судей.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующие указы №610, №612, №613, №614 от 1 декабря размещены на сайте президента.

Согласно указам, 27 судей назначили на должности в местные суды первой инстанции и одну судью в хозяйственный суд Донецкой области.

Также читайте: Зеленский расстроен отказом КС принимать присягу 2 новых судей по президентской квоте, - Никифоров

"Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 28 судей. В этом указе — судьи Майдана Андрей Ключник из Святошинского райсуда Киева и Петр Заруба из Дарницкого райсуда Киева. В 2018-м Общественный совет добродетели принял заключения, что судьи Ключник и Заруба не соответствуют критерию и профессиональной этике", - заявили в фонде DEJURE.

"Почему судья Ключник получил негативное заключение ОСД? В 2014-м он заключил в тюрьму активиста Революции Достоинства Александра Костура из-за его участия в протестах. Временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции пришла к выводу: решение судьи Ключника относительно активиста Евромайдана противоречило закону. Правда, Высшая квалифкомиссия судей прекратила дисциплинарное производство по судье из-за того, что истек срок привлечения к ответственности. И это не единственное сомнительное решение судьи Ключника (больше здесь)", - пояснили в организации.

"Судья Заруба также получил отрицательное заключение ОСД из-за преследования активистов Революции Достоинства - в данном случае речь идет о представительнице "Автомайдана", которую судья лишил водительских прав на три месяца якобы за нарушение требования остановиться на требование полиции (больше здесь)", - добавили в фонде .

Как сообщалось, Высший совет правосудия (ВСП), судейские и адвокатские организации обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой назначить судей в суды первой инстанции для решения кадровой проблемы в судах.



