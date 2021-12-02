"Токсичное сочетание": глава ВОЗ Гебрейесус назвал "рецепт" появления новых штаммов коронавируса
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает ВОЗ, AFP
"Во всем мире мы имеем токсическую смесь с низким уровнем охвата вакцинами и очень низким уровнем тестирования – рецепт для появления и усиления вариантов", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Нам нужно использовать инструменты, которые мы уже имеем, чтобы предотвратить передачу и спасти жизнь от Delta.
И если мы это сделаем, мы также сможем предотвратить передачу и спасем жизнь от Omicron", - добавил он.
Напомним, новый вариант, о котором неделю назад впервые сообщила Всемирная организация здравоохранения в Южной Африке, быстро появилась на всех континентах, ухудшая экономические прогнозы и усугубляя опасения по поводу еще одной тяжелой зимы.
В ВОЗ утверждают, что может потребоваться несколько недель, чтобы понять, является ли Омикрон более передаваемым и приводит ли он к тяжелым последствиям, а также насколько эффективны современные методы лечения и вакцины против этого варианта.
Выявление и распространение нового штамма свидетельствуют, что продолжающаяся уже почти два года глобальная борьба с Covid-19 далека от завершения.
Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron чреват восстановлением мира и снизила прогнозы роста на 2021 год с 5,7% до 5,6%.
Omicron побудил правительства по всему миру восстановить ограничения на поездки, в частности в Южную Африку. Япония приостановила новое бронирование авиабилетов в страну.
В среду секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике такие запреты, назвав их "глубоко несправедливыми и карательными", а также "неэффективными".
Рост уровня заражения уже привел к тому, что правительства некоторых европейских стран снова ввели обязательное ношение масок, социальную дистанцию, комендантский час или карантин с целью не допустить рост количества госпитализаций.
Несмотря на то, что правительства действовали в одностороннем порядке, вводя ограничения на поездки, страны-члены ВОЗ собрались в Женеве, чтобы работать над международным соглашением по преодолению последующих пандемий.
Межправительственный орган для переговоров будет создан для достижения договоренности о реагировании на будущие пандемии, его первое заседание запланировано на 1 марта 2022 года.