Блинкен о заявлении Путина: "Идея, что Украина представляет угрозу для России, была бы плохой шуткой, если бы все было не так серьезно"

Украина и НАТО не представляют угрозы для России, требование президента РФ Владимира Путина по поводу гарантий нерасширения Альянса на восток вызывает удивление.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на пресс-конференции в Риге глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Я видел заявление (Путина. – Ред.), о котором вы говорили, и, честно говоря, оно вызывает недоумение. Идея, что Украина представляет угрозу для России, была бы плохой шуткой, если бы все было не так серьезно", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что НАТО – это оборонительный союз, который не представляет угрозы для России и не имеет агрессивных намерений против РФ.

Глава Госдепа объяснил, что цель Альянса – убедиться в эффективной защите его членов и помочь удовлетворить потребности в обороне партнером. Он назвал глубоко ошибочными и неправильными тезисы о якобы угрозе для России со стороны Украины и НАТО.

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Напомним, с конца октября 2021 года ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены тем, что Россия может "повторить ошибку 2014 года". Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.

1 декабря Путин заявил, что хочет юридических гарантий того, что Украина не войдет в НАТО.

НАТО отказало Путину. Генсек Альянса Йенс Столтенберг назвал незаконным предложение президента России.

Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, если она продолжит шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против нее.

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