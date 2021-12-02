Блинкен о заявлении Путина: "Идея, что Украина представляет угрозу для России, была бы плохой шуткой, если бы все было не так серьезно"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на пресс-конференции в Риге глава Госдепа США Энтони Блинкен.
"Я видел заявление (Путина. – Ред.), о котором вы говорили, и, честно говоря, оно вызывает недоумение. Идея, что Украина представляет угрозу для России, была бы плохой шуткой, если бы все было не так серьезно", – сказал он.
Блинкен подчеркнул, что НАТО – это оборонительный союз, который не представляет угрозы для России и не имеет агрессивных намерений против РФ.
Глава Госдепа объяснил, что цель Альянса – убедиться в эффективной защите его членов и помочь удовлетворить потребности в обороне партнером. Он назвал глубоко ошибочными и неправильными тезисы о якобы угрозе для России со стороны Украины и НАТО.
Напомним, с конца октября 2021 года ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены тем, что Россия может "повторить ошибку 2014 года". Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.
1 декабря Путин заявил, что хочет юридических гарантий того, что Украина не войдет в НАТО.
НАТО отказало Путину. Генсек Альянса Йенс Столтенберг назвал незаконным предложение президента России.
Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, если она продолжит шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против нее.