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Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 2 декабря в мире зарегистрировали 663 574 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8410 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 263 758 247 случаев инфицирования, из них 663 574 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 242 146 человек, из них 8 410 за минувшие сутки.

Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 238 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 3-ю в Европе.

Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Топ комментарии

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Все как и ожидалось вакцина до жопы.у нас идет на спад,европа только входит в пик заболеваемости
  • Tui Yii
    как это заканчиваются??? всего 13млн привитых ( а если прикинуть сколько на бумаге а не на деле, то вообще цифра печаль) ,и заканчиваються??? Да они по логике ваксеров на остановках падать аки листы с деревьев должны
  • Erlich Bachman
    І це головне.
    СМИ освободили "от химеры, именуемой совестью"(с). Да и не только СМИ.
    Саме ось цей вислів є ключовим. Немає більше ЗМІ у доковідному сенсі. Є лише пропагандистська машина з нагнітання істерії. Ніхто нічого ніколи не визнає.
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