В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 1 декабря в Украине:
зафиксированы 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1346, медработников – 240);
210 869 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 3003 человека;
летальных случаев – 525;
выздоровели – 23 535 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 463 872 человека;
выздоровели – 2 995 727 человек;
летальных случаев – 87 057;
проведено ПЦР-тестирований – 15 962 709.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 543 490 человек, из них получили первую дозу – 13 543 488 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 415 141 человек. Всего проведены 24 958 629 прививок", - рассказали в Минздраве.