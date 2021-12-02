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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 13 531 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 1 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 зафиксированы 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1346, медработников – 240);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 210 869 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 госпитализированы – 3003 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 летальных случаев – 525;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 выздоровели – 23 535 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 заболели – 3 463 872 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 выздоровели – 2 995 727 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 летальных случаев – 87 057;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 962 709.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 543 490 человек, из них получили первую дозу – 13 543 488 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 415 141 человек. Всего проведены 24 958 629 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 13

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Смертність не надто спадає.
    Щодня 500-700 чоловік. Та за один місяць 20 тисяч померлих.
    Зейло на конференції і слова не сказав.
  • Tui Yii
    австрия в свое время гитлера произвела на свет, и прогнулась под нацистов первой войдя в состав . И да , первыми кого фашики начали гнобить были - свои граждане, не согласные с политикой партии.
    Так что накидывайте варианты плотнее, вторыми кого гнобили фашики были те кто их привел к власти .
  • 5 копійок
    Зеля конюктурщик. У нього рейтинг понад усьо.
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