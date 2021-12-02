Проблему Донбасса могло бы решить выполнение Минских соглашений. Это доступный дипломатический путь, - Блинкен
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он сказал в интервью латвийскому телеканалу LTV.
"Существует доступный дипломатический путь продвижения вперед. Русские говорят, что Минские соглашения должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое. Я думаю, что, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему Донбасса на востоке Украины", - заявил он.
Блинкен отметил, что перед встречей в Швеции (Стокгольме) с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он много консультировался с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу ситуации на Украине и вокруг нее", - подчеркнул он.
"Я думаю, что смогу отразить не только точку зрения Соединенных Штатов, но и точку зрения всех союзников по НАТО (...), что, если Россия будет продолжать агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия", - сказал Блинкен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямые переговоры с Москвой необходимы для прекращения войны на востоке, в которой, по словам Киева, погибло более 14 тыс. человек.