Проблему Донбасса могло бы решить выполнение Минских соглашений. Это доступный дипломатический путь, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что решением проблемы на востоке Украины стало бы выполнение условий Минских соглашений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он сказал в интервью латвийскому телеканалу LTV.

"Существует доступный дипломатический путь продвижения вперед. Русские говорят, что Минские соглашения должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое. Я думаю, что, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему Донбасса на востоке Украины", - заявил он.

Блинкен отметил, что перед встречей в Швеции (Стокгольме) с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он много консультировался с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу ситуации на Украине и вокруг нее", - подчеркнул он.

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"Я думаю, что смогу отразить не только точку зрения Соединенных Штатов, но и точку зрения всех союзников по НАТО (...), что, если Россия будет продолжать агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия", - сказал Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямые переговоры с Москвой необходимы для прекращения войны на востоке, в которой, по словам Киева, погибло более 14 тыс. человек.