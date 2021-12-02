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Проблему Донбасса могло бы решить выполнение Минских соглашений. Это доступный дипломатический путь, - Блинкен

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Проблему Донбасса могло бы решить выполнение Минских соглашений. Это доступный дипломатический путь, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что решением проблемы на востоке Украины стало бы выполнение условий Минских соглашений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он сказал в интервью латвийскому телеканалу LTV.

"Существует доступный дипломатический путь продвижения вперед. Русские говорят, что Минские соглашения должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое. Я думаю, что, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему Донбасса на востоке Украины", - заявил он.

Блинкен отметил, что перед встречей в Швеции (Стокгольме) с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он много консультировался с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу ситуации на Украине и вокруг нее", - подчеркнул он.

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"Я думаю, что смогу отразить не только точку зрения Соединенных Штатов, но и точку зрения всех союзников по НАТО (...), что, если Россия будет продолжать агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия", - сказал Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямые переговоры с Москвой необходимы для прекращения войны на востоке, в которой, по словам Киева, погибло более 14 тыс. человек.

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Але Московія, яка там під прапорами "ДНР" і "ЛНР" нав'язує всьому світу свій варіант. Там де московія-там ніколи не буде миру. Нам потрібно виконувати "мінськ" як ми його підписали і як ми його розуміємо і чекаємо, Китай не спить, йому потрібна кормова база. Видавити московитів з нашої території зможе тільки армія, крок за кроком, відтискаючи їх додому, як це було при 5-му президенту.
  • Alexey Chernyavsky
    Что то они все дружно и Нуланд и Блинкен и Макрон запели в один голос под дирижированием Пути. Не зря вчера наш величайший заговорил о прямых переговорах. Похоже нас готовят к торжественному вступлению в ОРДЛО.
  • 5 копійок
    ЗЕчмо підписало ж формулу Штанмайєра.
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