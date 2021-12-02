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Нардепы просят МВД и полицию Киева отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле. ДОКУМЕНТ

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Нардепы просят МВД и полицию Киева отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле. ДОКУМЕНТ
Народные депутаты обратились к министру внутренних дел Денису Монастырскому и главе киевской полиции Ивану Выговскому с требованием предоставить отчеты о нападениях ультраправых на Подоле в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ.

"Погромы на Подоле. 12 народных депутатов из трех парламентских фракций обратились к министру внутренних дел Денису Монастырскому и главе киевской полиции Ивану Выговскому с требованием отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле и конкретно нападении на бар "Хвильовий" 26 ноября", - рассказал он.

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Нардепы просят МВД и полицию Киева отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле 01
Нардепы просят МВД и полицию Киева отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле 02
Нардепы просят МВД и полицию Киева отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле 03

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Це і є той переворот про який казав переляканий Буратіна?
  • aleks kyb
    А нема заяви депутатів розслідувати брехню та зраду президента Зеленського?
    Заяви про розслідування погрози вбивства та переслідування журналістів?
  • Анатолий Панасюк
    В этом отношении со стороны "слуг" только бурные аплодисменты, переходящие в овации.
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