Рада сегодня рассмотрит Госбюджет-2022 и законопроект о выделении "тысячи Зеленского"

Верховная Рада на заседании в четверг, 2 декабря, приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2022 год".

После рассмотрения бюджета планируется голосование во втором чтении за законопроекты №6298 "О внесении изменений в приложения №1 и №3 в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (по реализации инфраструктурных проектов и развитию объектов социально-культурной сферы) и №6297 по оказанию помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, который предусматривает анонсированное президентом Владимиром Зеленским выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Для включения в повестку дня сокращения сроков рассмотрения и принятия решения предложен законопроект №6342 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В повестке дня также - законопроекты №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине" и 5831 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".

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В первом чтении парламентарии намерены рассмотреть президентский законопроект №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей".