Профильный комитет рекомендует Раде принять Госбюджет-2022

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту принять во втором чтении проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в ВР Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год (реестр №6000 от 15.09.2021)", - отметил он.

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