Меморандум с НАТО и Национальная программа информатизации на 2022-2024 гг. - повестка дня Кабмина

Кабинет Министров на заседании 2 декабря рассмотрит ряд законопроектов и постановлений, среди которых подписание Меморандума с НАТО о договоренности по сотрудничеству по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня правительства.

Так, на заседании Кабмина рассмотрят проект закона о внесении изменения в пункт 4(прим 1) раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины.

Среди прочего чиновники рассмотрят проект Постановления Верховной Рады Украины "Об утверждении задач Национальной программы информатизации на 2022—2024 годы", а также проект постановления О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по проекту "Повышение эффективности передачи электроэнергии" (Модернизация подстанций) ІІˮ.

Также планируется рассмотрение постановления о внесении изменений в Порядок временного изъятия водительского удостоверения на транспортное средство и его возврат, а также постановление об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по созданию систем и баз данных по вопросам реинтеграции.

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В ходе заседания Кабмин также рассмотрит следующие проекты распоряжений правительства:

- о подписании Меморандума о договоренности между Правительством Украины и Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира";

- о распределении в 2021 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, испытавших негативное влияние вследствие вооруженного конфликта на востоке Украины;

- о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для предоставления материальной денежной помощи пострадавшему населению в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, возникших в 2020 году на территории Луганской области;

- об утверждении плана мероприятий по созданию и обустройству назначенных пограничных инспекционных постов.