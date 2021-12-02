Украина обратилась в ЕС за новым пакетом финансовой поддержки, - уполномоченный по управлению госдолгом Буца

Украина просит Европейский Союз предоставить дополнительную поддержку для обеспечения стабильного государственного финансирования в течение нескольких последующих лет.

Об этом рассказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обратились с официальным запросом в Европейскую Комиссию по предоставлению долгосрочной макрофинансовой программы для обеспечения стабильного финансирования в течение следующих лет", - сказал Буца.

В то же время спикер Еврокомиссии заверил, что ЕС готов и дальше финансово поддерживать Украину в условиях продолжения сотрудничества Киева с МВФ. По его словам, Еврокомиссия может открыть для Украины трехлетнюю программу финансовой поддержки, которая будет выполняться параллельно новой программе от Международного валютного фонда.

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"В течение ближайших недель исполнительная ветвь ЕС обсудит поддержку Украины с должностными лицами МВФ, чтобы убедиться, что она отвечает условиям, выставленным Фондом", - утверждает Bloomberg.

Напомним: действующая программа МВФ для Украины заканчивается в июне 2022-го. В следующем году Украина должна получить от Фонда 2,2 млрд дол.

24 октября Украина получила от Европейской комиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл. США).