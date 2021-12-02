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Гетманцев считает проект бюджета-2022 "совершенно реальным": Мы выходим из кризиса и ожидаем роста экономики

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Гетманцев считает проект бюджета-2022 "совершенно реальным": Мы выходим из кризиса и ожидаем роста экономики
Народный депутат фракции "Слуга народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев называет проект бюджета на 2022 год "совершенно реальным".

Об этом он заявил в комментарии журналистам, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Этим бюджетом мы выходим из того кризиса, в котором страна была еще в начале этого года. В следующем году мы ожидаем роста экономики, соответствующих поступлений, социалки и всего остального", - заметил нардеп.

Говоря о том, как сегодня будет проходить рассмотрение проекта бюджета, Гетманцев объяснил, что это будет зависеть не от монобольшинства, а от оппозиции.

"Если будут брать перерывы, считайте, это 3 часа. А мы бы предлагали сразу проголосовать за проект бюджета", - отметил он.

По словам главы финансового комитета ВР, в случае необходимости сегодняшнее заседание Рады будет продлено до завершения рассмотрения бюджета-2022. Он заверил, что у монобольшинства есть голоса за такое решение.

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  • Olexa Pluzh
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