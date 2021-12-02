Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" в отношении оснований и поряда приобретения и прекращения гражданства Украины.