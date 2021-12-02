Лукашенко и Путин решили провести военные учения на белорусско-украинской границе
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В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения на границе Беларуси с Украиной. Эти учения пройдут в два этапа.
Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, учения пройдут в ближайшие пару месяцев.
"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", – сказал Лукашенко.
Он заявил, что первый этап точно проведут зимой.