Лукашенко и Путин решили провести военные учения на белорусско-украинской границе

В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения на границе Беларуси с Украиной. Эти учения пройдут в два этапа.

Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, учения пройдут в ближайшие пару месяцев.

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что первый этап точно проведут зимой.

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