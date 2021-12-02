Вмешательство Украины в "зеленый" кредит от ЕС нивелирует обещания Зеленского в Глазго, - американский Newsweek
Об этом говорится в статье американского издания Newsweek.
Недавние скандалы вокруг президента Владимира Зеленского, в том числе резкое прекращение выплат крупнейшему украинскому инвестору в области возобновляемых источников энергии, рисуют мрачную картину... В сочетании с глобальным энергетическим кризисом кажется, что климатические цели, поставленные Киевом несколько недель назад в Глазго, практически недостижимы", - говорится в статье американского издания.
Сомнительное с точки зрения закона блокирование выплат одной из тысячи компаний отпугивает инвесторов от Украины, говорится в статье.
Newsweek прогнозирует Украине тяжелые судебные процессы, сопряженные с утратой доверия иностранных банков и фондов к стране.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.