МИД проверяет информацию о задержании ФСБ РФ троих граждан Украины, - Николенко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, посольству поручили проверить эту информацию.
Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании "сотрудников украинских разведслужб" в регионах России, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.
По данным российской спецслужбы, они якобы сознались в том, что завербованы действующим сотрудником СБУ в Тернопольской области, который якобы поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов.
Кроме того, в ФСБ заявили о задержании якобы агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который "был направлен на территорию РФ с целью совершения террористического акта".